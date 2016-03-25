В Кремле заявили, что "истерика" вокруг Савченко осложняет решение, "в тишине такие дела решаются легче"

Об этом в программе «Право знать», которая выйдет завтра вечером на российском телеканале ТВЦ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что «тема Савченко» не ставилась во главу угла, но поднималась в ходе визитов в Москву министра иностранных дел Германии и госсекретаря США. «Эта тема затрагивалась», - сказал он.

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По его словам, «в Киеве близкая к истерике экзальтация происходит», а также накручивается западное общественное мнение.

«Я бы отнес это к издержкам такой общей русофобской истерики, которая имеет место, причем это проявление никоем образом не способствует, а делает намного более затруднительным решение этой проблемы. В таком шуме такие темы не обсуждаются и никак не решаются», - сказал Песков.

«Пока ситуация по Савченко предельно простая и предельно понятная. Савченко является осужденной, у нее есть определенное количество дней на апелляцию, но от таковой она вроде бы отказалась. Далее все происходит в строгом соответствии с законом и законодательством РФ. Она будет отбывать срок. Иные решения, которые могут инициироваться или в Москве или могут предлагаться Москве, могут приниматься только главой государства, только президентом», - добавил он.

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При этом он подчеркнул, что пока никаких решений нет.

«Мы глубоко сожалеем, что такая истерика есть. Это делает решение этой проблемы гораздо более сложным процессом, в тишине такие дела решаются гораздо легче», - сказал Песков.