Тимошенко заявила, что решение о передаче Савченко Украине принято

Договоренность о передаче незаконно заключенной в России украинской летчицы Надежды Савченко Украине уже есть. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает "Украинская правда".

Читайте такжеВ Кремле заявили, что "истерика" вокруг Савченко осложняет решение, "в тишине такие дела решаются легче"

"По нашей информации, есть решение о том, что она будет передана в Украину или в обмен, или она может быть передана в Украину по международным правовым документам для отбывания наказания в Украине. Есть большие шансы. И эти шансы получили мировые лидеры первого уровня. Это президент Соединенных Штатов и это федеральный канцлер Германии, которые убедили Путина Надю отдать", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также добавила, что верит в то, что Савченко можно будет увидеть в Украине уже в ближайшие недели.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением от 23 марта одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения относительно применения ограничительных мер к физическим лицам, которые причастны к противоправным действиям в отношении Савченко.

Как сообщал УНИАН, Донецкий городской суд Ростовской области России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам колонии общего режима, признав ее виновной в убийстве двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года. Савченко приговор не признает. Правозащитные организации считают ее политическим заключенным.

Президент Украины Петр Порошенко назвал процесс по делу Савченко «позорным судилищем» и призвал своего российского коллегу Владимира Путина выполнить обещание и вернуть Савченко в Украину. Он добавил, что взамен Киев готов передать России двух российских военнослужащих, задержанных на Донбассе прошлой весной.

В Кремле заявили, что решение относительно выдачи Украине или обмен Савченко может принять только Путин.