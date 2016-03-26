Савченко вручили копию приговора, на апелляцию дается 10 суток

«Копия приговора Донецкого городского суда Ростовской области от 21.03.2016 г. по уголовному делу в отношении Савченко Н.В. и письменный перевод приговора на украинский язык вручены Савченко Н.В.», - сообщает пресс-служба Донецкого городского суда РФ в Ростовской области.

Отмечается, что в соответствии со ст. 389.4 УПК РФ срок апелляционного обжалования приговора осужденным, содержащимся под стражей, составляет 10 суток со дня вручения копии приговора.

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Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключенияза якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.