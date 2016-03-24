Гройсман назвал кандидатов в новое правительство в случае его избрания премьер-министром

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге Гройсман отметил, что речь идет о кандидатуре Ивана Миклоша - вице-премьер-министра, министра финансов Словакии, который провел очень много системных реформ”. «А также о Юлии Ковалив, которая сегодня работает первым заместителем министра экономики, Максиме Нефедове, работающем заместителем министра экономразвития», - добавил Гройсман.

По его словам, речь идет о “новых людях с новым менталитетом, которые могут качественно и честно работать”.

При этом он не уточнил, какие бы должности они должны были бы занять в правительстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня проходит совещание лидеров фракций парламента, на которой обсуждается возможное создание новой коалиции и возможные кандидатуры на должность премьера.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявлив, что БПП и НФ хотят создать коалицию вдвоем с привлечением "тушек".

17 февраля из коалиции вышла фракция "Батькивщина", а днем ​​позже об этом заявила и "Самопомич". Радикальная партия вышла из коалиции еще в начале сентября 2015 года.

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"Батькивщина" сегодня заявила, что не будет претендовать ни на одну должность в правительстве или в руководстве Рады и имеет несколько условий для своей поддержки коалиции.

"Самопомич" в коалицию возвращаться не хочет и будет и далее находиться в оппозиции.