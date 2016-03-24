"Батькивщина" назвала 5 условий своей поддержки коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель лидера фракции “Батькивщина” Сергей Соболев в комментарии журналистам перед началом совещания лидеров фракций с председателем ВР Владимиром Гройсманом.

Он отметил, что речь идет о том, что они на должности не будут претендовать не зависимо от того, как закончатся переговоры. “Мы сделаем все возможное, чтобы эти переговоры закончились успехом. И я думаю, что это возможно только при одном условии - это 5 конкретных пунктов, которые мы непосредственно сейчас озвучим среди тех, кто раньше был в одной коалиции”, - сказал Соболев.

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Это, по его словам, незамедлительное принятие решения о запрете продажи земель сельхозназначения и прямая бюджетная и налоговая поддержка аграрного сектора; разрыв “коррупционной связи” между олигархами и правительством и четкий план преодоления коррупции; создания коалиции и голосование за нового премьер-министра; незамедлительное принятие решения об экономически обоснованных тарифах; индексация заработных плат и пенсий на уровень инфляции, а также снятие любых налогов на пенсии.

Кроме того, говорится о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса.

“Никаких других условий, кадровых, любых других, фракция “Батькивщина” и партия “Батькивщина” выдвигать не будут”, - заверил Соболев.