Луценко понял, что оппозиция проголодалась и ей хочется показать зубы

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет безосновательными попытки оппозиции отправить правительство в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве во время вручения Департаменту ГАИ МВД Украины патрульных автомобилей, оснащенных камерами видеонаблюдения.

«Я спокойно отношусь к таким событиям. Я считаю, что требования об отставке являются нелогичными потому, что это правительство работает только 6 месяцев», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время министр согласился с тем, что оппозиция должна существовать для того, чтобы критиковать власть и бороться с ней, однако «вчера Партия регионов показала свою оппозиционность, а также свою слабоинформированность о ситуации в Верховной Раде… Я, в принципе, понимаю, что оппозиция проголодалась и ей хочется показать зубы. Это нормальное явление для любой демократической страны».

Ю.ЛУЦЕНКО добавил: «Мало того, что если там, в Верховной Раде начались дискуссии об удобрениях, навоз, сколько корова чего дает, то чья бы корова мычала, а чья бы молчала, требуя отставки правительства».

«Уверен, что это правительство работает намного эффективнее, чем предыдущее», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабинету Министров. За принятие постановления об ответственности правительства проголосовали 174 народных депутата из 256 зарегистрированных. Против – 32 депутата, один воздержался и 49 не голосовали.

В частности, за недоверие правительству голосовала фракция Партии регионов – 172 депутата, а также два депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” (представители партии “Единый Центр” Виктор ТОПОЛОВ и Юрий БУТ, о чем свидетельствуют данные поименного голосования, размещенные на официальном сайте ВР).

Фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.