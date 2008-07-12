Тимошенко подпишет договор с «Батькивщиной молодой»

В Украинском доме в Киеве началась вторая конференция Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая» с участием премьер-министра Украины, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в конференции принимают участие около 100 делегатов и 300 приглашенных гостей.

Во время конференции планируется подписание соглашения о сотрудничестве между лидером партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО и лидером всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая», народным депутатом от БЮТ Евгением СУСЛОВЫМ.