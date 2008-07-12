Тимошенко подпишет договор с «Батькивщиной молодой»
13:59, 12 июля 2008Политика
765 0
В Киеве началась конференция
В Украинском доме в Киеве началась вторая конференция Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая» с участием премьер-министра Украины, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, в конференции принимают участие около 100 делегатов и 300 приглашенных гостей.
Во время конференции планируется подписание соглашения о сотрудничестве между лидером партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО и лидером всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая», народным депутатом от БЮТ Евгением СУСЛОВЫМ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter