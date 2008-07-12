Тимошенко обвинила Ющенко в провале ее бюджета

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, внеся на рассмотрение в парламент альтернативный законопроект об изменениях в госбюджет, запустил технологию срыва бюджетного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы месяц ходили по коридорам президентской администрации и пытались согласовать каждую цифру бюджета, но времени для этого, к сожалению, у Президента не нашлось. И то, что за час до завершения заседания Бюджетного комитета и за сутки до завершения работы сессии Верховной Рады направили альтернативный законопроект Президента – это практически была технология срыва бюджетного процесса. И больше ничего. И это удалось сделать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что в соответствии с национальным законодательством, решением Конституционного Суда и Конституцией, разработка и направление в парламент законопроекта о государственном бюджете является исключительным полномочием Кабинета министров. «По бюджету есть отдельные законы, Бюджетный кодекс, в соответствии с которым это исключительное право правительства. Решение Конституционного Суда говорит, что, в частности, проект закона о государственном бюджете на каждый последующий год разрабатывает и подает в Верховную Раду только Кабинет министров Украины. Изменения в бюджет и бюджет – это абсолютно одна и та же процедура», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, альтернативный президентский законопроект стал поводом для того, чтобы партия «Единый Центр», представленная в парламентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона», не проголосовала за бюджет. «У меня нет претензий к оппозиции – оппозиция свободна от ответственности, она может заниматься любым политиканством, она может не давать деньги людям, но Президент страны, так же как и правительство, несет ответственность за каждый день жизни каждого человека», - пояснила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Президент В.ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2008 год.

По мнению Президента, положения правительственного законопроекта о внесении изменений в бюджет несут в себе ряд рисков. В частности, этот законопроект предусматривает заниженные доходы бюджета в результате занижения макроэкономических показателей, которые применялись для расчета показателей бюджета. Так, правительством закладывается прогноз инфляции на год на уровне 15,9%, в то время как уже за 6 месяцев этот показатель достиг 15,5%.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что правительственным законопроектом не предусмотрены в необходимом объеме расходы, важность и неотложность которых подтверждена соответствующими решениями СНБО, указами Президента, в частности, на проведение эксперимента по строительству доступного жилья, наполнение Аграрного фонда в объемах, позволяющих ему выполнять свои функции по рыночному регулированию цен на зерно, сбалансирование финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины», возобновление информационной безопасности государства, повышение боеспособности армии, качества образования и тому подобное.

«Законопроект, внесенный Президентом Украины, лишен этих недостатков, в то же время он переориентирует изменения к бюджету в инвестиционную сторону. Кроме бюджетного кредитования НАК «Нафтогаз Украины» на закачку природного газа в хранилища, которое необходимо накануне ожидаемого повышения цен на газ, он предусматривает необходимые расходы на достройку Днестровской ГАЭС, строительство доступного жилья, улучшение боеспособности армии, повышение качества образования, изготовление и трансляцию телерадиопрограмм на государственные потребности, сохранение природного и заповедного фонда”, отмечается в сообщении пресс-службы.

По мнению Президента, внесенный им законопроект является оптимальным для поддержки постоянных темпов развития страны, укрощения инфляции, решения важнейших государственных проблем.

11 июля Верховная Рада отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету на 2008 год, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законропроект и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.