Завтра в Кабмине пресс-конференция Тимошенко

Сообщает Управление по связям со СМИ

Завтра, 12 июля, в 10.00 в пресс-центре Кабинета министров Украины состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, аккредитация журналистов проводиться по тел.: 8-050-385-55-21, 8-050-441-24-05, 8-063-238-82-28. Пресс-конференция состоится в пресс-центре Кабмина, 7-й этаж, вход через 1-й подъезд.

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