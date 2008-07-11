Верховная Рада провалила бюджет Тимошенко
18:17, 11 июля 2008Политика
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Впрочем, бюджет Ющенко - тоже
Верховная Рада отказалась принимать внесенные правительством изменения к бюджету-2008 в первом чтении. "За" высказались всего 216 депутатов при необходимых 226 голосов. За вынесение законопроекта на повторное первое чтение проголосовали 214 нардепов.
Президентский вариант изменений к бюджету в первом чтении набрал всего 58 голосов.
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