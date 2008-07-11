Тимошенко не может удовлетворить всех - у нее нет 177 миллиардов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что все предложения в бюджет невозможно учесть, поскольку для их выполнения необходимо 177 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на сессии парламента.

«Если не будут приняты изменения в бюджет, то ничем правительство финансово не может руководить вне бюджета», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, невозможно будет использовать дополнительные поступления ни на повышение заработных плат и пенсий, ни для развития отраслей экономики.

Также премьер подчеркнула, что поданные на сегодня, в частности, народными депутатами, предложения относительно изменений в бюджете предусматривают расходы в сумме 177 млрд. грн., а правительство может учесть только те изменения, которые не будут превышать 32,2 млрд. грн.

«Мы не можем учесть все. Но то, что мы делаем – это колоссальный шаг вперед», - отметила она.

«Каждый голос, который сейчас будет отдан за бюджет, будет отдан каждому человеку в Украине», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.