Сегодня Рада заслушает министров и рассмотрит изменения в закон о высшем образовании (прямая трансляция)

Об этом говорится в повестке дня на сайте Верховной Рады.

Кроме того, в Верховной Раде пройдет час вопросов к правительству.

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Также нардепы могут включить в повестку дня проект Закона № 4048 о внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" (относительно беспрепятственной деятельности органов местного самоуправления).

Сообщается, что Рада в первом чтении рассмотрит изменения в закон "О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины" о назначении руководителя центрального органа исполнительной власти.