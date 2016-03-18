Сегодня Рада заслушает министров и рассмотрит изменения в закон о высшем образовании (прямая трансляция)
09:54, 18 марта 2016Политика
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Парламент 18 марта рассмотрит в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании" относительно Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
REUTERS
Об этом говорится в повестке дня на сайте Верховной Рады.
Кроме того, в Верховной Раде пройдет час вопросов к правительству.
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Также нардепы могут включить в повестку дня проект Закона № 4048 о внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" (относительно беспрепятственной деятельности органов местного самоуправления).
Сообщается, что Рада в первом чтении рассмотрит изменения в закон "О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины" о назначении руководителя центрального органа исполнительной власти.
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