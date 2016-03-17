Рада не поддерживает разрешение на заочное осуждение объявленных в национальный розыск за тяжкие преступления

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект был поставлен на "сигнальное" голосование в первом чтении. "За" проголосовали лишь 179 народных депутатов из 310 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Председатель ВР Владимир Гройсман высказал мнение, что «авторскому коллективу нужно еще поработать по этому вопросу».

Как отметил автор законопроекта, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, на сегодняшний день в Уголовном процессуальном кодексе введено понятие заочного осуждения тех лиц, которые объявлены в международный розыск.

"Однако те лица, которые имеют значительные финансовые ресурсы, нанимают дорогостоящих адвокатов, подают иски в суд города Леон во Франции против Интерпола, и снимают себя с международного розыска. Таких прецедентов было уже несколько и первый прецедент - это был прецедент Виктора Януковича, бывшего президента Украины", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что законопроект касается, в частности, преступлений по хищению в особо крупных размерах. Кроме того, "это статья, которая касается массовых убийств на Майдане (115-я статья, часть вторая), это статья, которая касается создания организованной преступной группировки, которая грабила Украину в период с 2010 по 2014 год", сказал парламентарий.

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В случае принятия этого закона, отметил Геращенко, "мы получим возможность привлечь к ответственности заочно Януковича и других лиц, которые скрываются на территории других стран и не собираются возвращаться сюда".

"В случае принятия этого закона мы сможем провести открытый суд с трансляцией во всех средствах массовой информации мира, и показать доказательства преступлений преступного режима Януковича", - добавил депутат.

Так, законопроектом в Уголовном процессуальном кодексе Украины устанавливается, что уклонение от явки на вызов следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда (неприбытие на вызов без уважительной причины более чем два раза) подозреваемым, обвиняемым, а также объявление его в межгосударственный и/или международный розыск (о преступлениях, указанных в части второй статьи 297-1 этого Кодекса) или в розыск (о преступлениях, указанных в части третьей статьи 297-1 этого Кодекса), является основанием для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.

В частности, в части 3 этой статьи говорится о том, что специальное досудебное расследование осуществляется на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве относительно преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), частью второй статьи 115 (убийство с отягчающими обстоятельствами), частью пятой статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особенно крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, в отношении подозреваемого, кроме несовершеннолетнего, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в розыск.

Осуществление специального досудебного расследования в отношении преступлений, не указанных в настоящей статье, не допускается, кроме случаев, когда они расследуются в одном уголовном производстве с преступлениями, указанными в этой статье, а выделение материалов в отношении них может негативно повлиять на полноту досудебного расследования и судебного разбирательства.

Кроме того, в законе "Об осуществлении правосудия и уголовного производства в связи с проведением антитеррористической операции" устанавливается, что в ходатайстве следователя, прокурора об осуществлении специального досудебного расследования вместо сведений, предусмотренных пунктом 4 части второй статьи 297-2 УПК, указываются сведения об объявлении лица в розыск, что подтверждается копиями постановления об объявлении розыска подозреваемого, поручения оперативному подразделению о проведении такого розыска и выпиской из Единого реестра досудебных расследований.

В ходатайстве также указываются сведения о пребывании подозреваемого в районе проведения АТО, подтвержденные информацией оперативных подразделений.