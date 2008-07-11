Депутат НУ-НС заявил, что проголосует за отставку Тимошенко

Народный депутат от фракции НУ-НС, член политической партии "Единый центр" Виктор ТОПОЛОВ будет голосовать за выражения недоверия Кабинету министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я буду голосовать за отставку, если будет поставлен вопрос об этом», - сказал В.ТОПОЛОВ. Объясняя свою такую позицию, народный депутат отметил, что неудовлетворен работой Кабинета министров.

В то же время В.ТОПОЛОВ отказался сказать, будут ли голосовать за отставку правительства другие депутаты, входящие в "Единый центр".

«Это вопрос к ним. Но я допускаю, что 226 голосов может и не быть», - сказал народный депутат.

В.ТОПОЛОВ также сообщил, что он будет поддерживать президентский проект закона относительно внесения изменений в бюджет или правительственный, в котором будут учтены предложения главы государства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и коалиция согласились на первоочередное рассмотрение сегодня в Верховной Раде проекта резолюции о выражении недоверия правительству.