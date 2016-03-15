Вечернее заседание ВР досрочно закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, на вечернем заседании не было принято ни одного решения, поскольку между депутатами продолжилось противостояние в вопросе о включении в повестку дня двух законопроектов, на рассмотрении которых настаивает фракция “Народный фронт”: № 4057 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда)» и № 3196 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления)».

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Фракция “Народный фронт” и еще ряд депутатов из других фракций заблокировали трибуну после того, как парламент, несколько раз голосуя, так и не включил в повестку дня эти законопроекты.

Не поддержали решение о включении в повестку дня этих законопроектов, в частности, фракция “Оппозиционный блок”, “Батькивщина”, группы “Видродження” и “Воля народа”.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман досрочно закрыл утреннее заседание парламента, поскольку ВР не набрала 226 голосов для включения в повестку дня законопроектов, на которых настаивала фракция “Народный фронт”: о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы Украины, которые касаются неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, ценностей до принятия приговора суда. Депутаты из фракции “Народный Фронт” заблокировали трибуну парламента, требуя все-таки включить данные законопроекты в повестку дня.