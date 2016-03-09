В США считают, что Россия должна прекратить защищать свой несправедливый суд и освободить Савченко

Представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Даниэль Байер считает, что Россия вместо того, чтобы защищать политически мотивированный и несправедливый суд, должна просто освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко.

Об этом он сообщил в Twitter.

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«Вместо того, чтобы защищать политически мотивированный, несправедливый суд, Россия должна освободить Савченко», - написал Байер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение депутатов Европарламента ввести санкции против Владимира Путина за преследование Савченко, заявил, что «вмешательство в судебные процессы недопустимо».

«Мы не можем согласиться с попытками вмешательства в судебные процессы, которые происходят в нашей стране в строгом соответствии с действующим российским законодательством, к которым, безусловно, относится процесс над Савченко. Любые вмешательства здесь недопустимы. У нас существуют определенные процедуры, которые выполняются на данный момент. В связи с тем, что идет судебный процесс, любые комментарии, по сути, также считаем невозможными и недопустимыми», - сказал Песков.

Напомним, 9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухую голодовку, начатую 4 марта, поскольку она требовала от российского «правосудия» объявления приговора в течение семи дней.

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Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем принудительно переправили в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.