Яценюк подозревает, что Балога пролетит

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что новые политические проекты имеют мало шансов получить поддержку избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на конференции «СМИ и законодательная власть – региональное измерение».

Отвечая на вопрос одного из участников конференции, насколько весомыми являются шансы новой политической партии «Единый центр» в ближайшем политическом будущем, А.ЯЦЕНЮК сказал, что сейчас любой новой политической силе очень сложно будет получить поддержку избирателей.

По его мнению, подавляющее большинство новых политических сил являются технологическими проектами, но серьезные политические партии и блоки должны опираться на людей и на идеологию.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что такая ситуация в украинской политике должна измениться, поскольку сегодня общество уже не устраивают нынешние политические лидеры.

Председатель ВР прогнозирует, что через пять лет украинская «политическая палитра» существенно изменится.