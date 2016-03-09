Шансы Яресько возглавить Кабмин были высоки на прошлой неделе, но сейчас это маловероятно - политолог

Таким образом политолог, директор института "Диалог" Андрей Миселюк прокомментировал высказывание экс-посла США в Украине Стивена Пайфера о возможном назначении Яресько премьером уже на этой неделе.

В то же время, по его словам, из-за не преодоленных разногласий по конкретным кандидатурам в потенциальный Кабмин сейчас вероятность быстрого формирования технократического кабинета во главе с Яресько выглядит маловероятной.

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"Ситуация с возможным премьерством Яресько развивается очень динамично. И если ее кандидатура как технократического премьера предварительно была согласована на минувшей неделе президентом Порошенко, то требования Яресько по отставке Демчишина и пожелания по другим кандидатурам быстро завели переговоры в глухой угол. Как говорится, дьявол прятался в мелочах-фамилиях членов будущего Кабмина Яресько", - отметил политолог.