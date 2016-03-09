В "Самопомочи" рассказали, почему отозвали Павленко с должности министра аграрной политики

Об этом в эфире «5 канала» заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

«Политическая сила несет ответственность за деятельность министра на своем посту, поэтому, когда мы увидели , что он не может контролировать всю ситуацию в секторе, потому что ему не дают это сделать, для того, чтобы обезопасить его от дальнейших злоупотреблений в этих сферах, мы его отозвали. Ради его же безопасности», - заявила Сыроид.

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Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко заявил об отзыве своего заявления об отставке и подчеркнул недопустимость политического давления на работу министерства и его деятельность как министра.

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Ранее Алексей Павленко подал в Верховную Раду заявление об отставке в ответ на решение политсовета "Самопомич" о его отзыве из Кабинета министров. При этом, в случае формирования нового состава правительства, фракция "Самопомич" обещала снова выдвинуть кандидатуру Алексея Павленко на должность министра агропромышленного сектора.