Украина просит страны ЕС и США усилить давление на Россию для освобождения Савченко – президент
14:05, 07 марта 2016Политика
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Украина обратилась с письмом к странам ЕС и США с просьбой усилить давление на Россию для освобождения летчицы Надежды Савченко.
REUTERS
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.
Он также сообщил, что поручил генконсулу Украины в Ростове, который посетил Савченко и доложил о состоянии ее здоровья, «завтра снова пробиваться к ней на встречу».
Как сообщал УНИАН, сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО, после ее посещения они заявили, что состояние здоровья летчицы ухудшилось. Однако украинских медиков к не до сих пор не допускают.
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