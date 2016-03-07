Украина просит страны ЕС и США усилить давление на Россию для освобождения Савченко – президент

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

Он также сообщил, что поручил генконсулу Украины в Ростове, который посетил Савченко и доложил о состоянии ее здоровья, «завтра снова пробиваться к ней на встречу».

Как сообщал УНИАН, сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО, после ее посещения они заявили, что состояние здоровья летчицы ухудшилось. Однако украинских медиков к не до сих пор не допускают.

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