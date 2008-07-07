Ющенко подтвердил назначение Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтвердил действие своего указа от 20 апреля 2006 года №321 «О назначении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО председателем Киевской городской государственной администрации».

Об этом говорится в Указе Президента от 7 июля, который обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе В.ЮЩЕНКО подтверждает действие своего указа о назначении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО председателем КГГА в связи с его избранием Киевским городским председателем.

Как сообщал УНИАН, 25 мая на досрочных выборах Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был переизбран мэром столицы.