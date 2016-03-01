Два года назад Совет Федерации разрешил Путину начать войну с Украиной

За такое решение проголосовало единогласно 90 сенаторов, принимающих участие в голосовании.

Речь шла о вводе российских военнослужащих на территорию Крыма из-за из-за сложившейся ситуации в Украине и якобы угрозе жизни россиян, проживающих на полуострове. Путин утверждал, что военнослужащие РФ будут находиться в Украине «до нормализации общественно-политической обстановки».

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Справка УНИАН. В ночь на 27 февраля 2014 года боевики захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России. По факту захвата административных зданий правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". В этот же день на подъездах к Симферополю была замечена колонна из 40 БТР, а также появилась информация о переброске вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

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На следующий день, 28 февраля, в СМИ появилась информация о незаконном пересечении границы Украины 11 российскими вертолетам МИ-24, а также о захвате неизвестными вооруженными людьми аэропортов Симферополь и Бельбек (Севастополь).

Над Крымом было полностью закрыто воздушное пространство, а также перекрыты блокпостами въезды по суше на территорию автономии на перешейке перед городом Армянск и на Чонгаре.

Глава Министерства обороны Украины Игорь Тенюх 1 марта сообщил, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Крыму.

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«Мы отмечаем наращивание техники со стороны Российской Федерации. В частности, самолеты Ил-76 в количестве 8 самолетов, вертолеты Ми-8 и Ми-24 – в количестве порядка 10 единиц, без предупреждения нарушили воздушное пространство Украины», - подчеркнул Тенюх.

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Также, по его данным, личный состав российских военных вырос в Крыму на 6 тыс. человек. При этом военнослужащие блокируют административные здания и военные части.

В марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

25 июня того же года постановление Совета Федерации о вводе войск было юридически отменено.