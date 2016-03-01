В ГПУ отреагировали на заявление адвоката Януковича о "незаинтересованности" ведомства в деле беглого экс-президента

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко.

"Мы в очередной раз приглашаем Януковича прибыть в Украину, наши двери для него открыты, если он действительно хочет помочь следствию, принять в нем участие, то мы его с удовольствием ждем", - отметил он.

"Какое у нас может быть сотрудничество, если мы обращаемся к российской стороне с большим количеством писем и просьбой нам посодействовать в проведении определенных следственных действий с Януковичем, а нам не то, что не отвечают, нам не отвечают на наши письма. Телефоны Генпрокуратуры известны и Януковичу, и его адвокатам. Я даже пошучу: мы ему сексуальный подарок приготовили, только бы приехал. Но, к сожалению, не едет", - добавил Куценко.

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Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк сообщил, что не слышал ни одного заявления прокурора Владислава Куценко по уголовным производствам в отношении Януковича и его окружения, "которое бы соответствовало действительности". "Не могу понять, как в ГПУ могут так обманывать граждан. Все, что говорится – все не соответствует действительности", - сказал Сердюк.

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По его словам, у Януковича арестованы всего два счета и частный дом, приобретенный за личные средства.