Гройсман выступает за обновление коалиции и правительства

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя ВР, об этом Гройсман заявил во время встречи с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Французской Республики Жан-Марком Эро.

«Выход из политического кризиса, диалог, обновление коалиции и правительства должно способствовать повышению качества проведения реформ, а не их остановке», - подчеркнул Гройсман.

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Комментируя внутриполитическую ситуацию в стране, председатель ВР отметил, что выдвинул инициативу проведения круглого стола с участием президента, премьер-министра, ключевых политических сил парламента и представителей гражданского общества для достижения диалога и поиска путей выхода из кризиса. По его словам, такой механизм позволит обеспечить проведение публичной, профессиональной дискуссии и выработать конкретный план действий с четким разграничением ответственности и последующей перезагрузкой власти под эти задачи.

Руководители внешнеполитических ведомств Франции и Германии подчеркнули важность дальнейшей реализации реформ в Украине. Они отметили, что Европейский Союз требует четкого сигнала от Украины о том, что реформы будут продолжаться, несмотря на сложную политическую ситуацию в стране.

Гройсман заверил, что никакой смены курса в реформировании страны или его остановки в Украине не рассматривается.

«Мы идем вперед, мы не намерены останавливаться на пути реформ. Это недопустимо», - сказал он.

Вместе с тем Гройсман отметил, что качество реформ должно быть усилено.

«Продолжение реформ с новым качеством - децентрализации, судебной реформы, внедрения всех программ в рамках договоренностей с Международным валютным фондом Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом - программа, которая должна быть выполнена», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединение «Самопомич». Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения «Народный контроль».

Несмотря на это, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в составе парламентской коалиции находится более 226 депутатов, и она существует, а оснований для объявления о распаде коалиции нет.

На прошлой неделе Яценюк заявлял, что проводит переговоры с президентом Петром Порошенко, руководителем фракции "Блока Петра Порошенко" Юрием Луценко и председателем фракции Радикальной партии Олегом Ляшко, который еще в сентябре 2015 года заявил о выходе из коалиции.