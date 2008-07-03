Власти Крыма припомнили Москалю все убийства и поставили милиции условие

Верховная Рада Автономной Республики Крым готова обеспечить финансирование милиции автономии только после предоставления плана раскрытия резонансных преступлений 90-х годов прошлого века, в том числе нескольких сотен убийств.

Об этом говорится в открытом письме председателя крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, текстом которого располагает УНИАН.

В письме А.ГРИЦЕНКО отмечает, что в одном из выступлений Ю.ЛУЦЕНКО в прессе «прозвучало заявление о том, что крымская милиция все ближе подбирается к «делам давно минувших дней», а нынешние крымские власти не заинтересованы в раскрытии резонансных преступлений прошлых лет», похожие заявления сделали советник министра – народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ и нынешний руководитель крымской милиции Николай ИЛЬИЧЕВ. «Н.ИЛЬИЧЕВ при этом обвинил парламент автономии в нежелании финансировать милицию республики «по политическим мотивам», - отмечает А.ГРИЦЕНКО.

В этой связи крымский спикер акцентирует внимание главы МВД на то, что убийства высоких должностных лиц республики (среди них - первого заместителя председателя Совета министров АРК Сафонцева, председателя Фонда имущества АРК Головизина, первого заместителя министра курортов и туризма Автономной Республики Крым Гольдича) произошли в середине и в конце 90-х годов и до сих остаются не раскрытыми. «Никто не мешал тогдашнему заместителю министра внутренних дел Украины – начальнику Главного управления МВД Украины в Крыму Г.МОСКАЛЮ найти убийц, и никто не мешал ему сделать это в то время, когда он был вашим заместителем, - отмечает А.ГРИЦЕНКО в письме к Ю.ЛУЦЕНКО. - Никто не мешает и сегодня крымским правоохранителям выполнить их долг - найти и покарать организаторов и исполнителей кровавых преступлений».

Крымский спикер заявляет, что в случае предоставления Главным управлением МВД Украины в АРК плана конкретных мероприятий, направленных на раскрытие резонансных преступлений, в том числе убийств, парламент Крыма «в оперативном порядке выделит на эти цели необходимые финансовые ресурсы». «Хочу также заметить, что какие-либо упреки в адрес парламента автономии по поводу нежелания финансировать милицию абсолютно безосновательны», - добавил А.ГРИЦЕНКО. Он отмечает, что правоохранительные органы финансируются из госбюджета Украины. «Автономная Республика Крым выделяет средства из своего бюджета только на мероприятия, проводимые в рамках программ, утвержденных Верховной Радой Автономной Республики Крым. До настоящего времени от Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым не поступило никаких предложений о выделении необходимых средств для реализации мероприятий, предусмотренных Региональной комплексной программой профилактики правонарушений в Автономной Республике Крым на 2008-2009 годы», - говорится в письме.

Таким образом, отмечает спикер Крыма, именно от руководства МВД и милиции автономии зависят и перспективы раскрытия резонансных преступлений, и финансирование мероприятий в рамках Региональной комплексной программы профилактики правонарушений в АРК на 2008-2009 годы, и толерантные взаимоотношения с органами власти автономии.