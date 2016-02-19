Гройсман объяснил, почему "воздержался" при голосовании за недоверие правительству
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман "воздержался" при голосовании за недоверие правительству, чтобы не разрушить возможность поиска компромисса между политическими силами в парламенте.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».
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Он отметил, что есть разные мнения как в парламенте, так и внутри коалиции о качестве работы Кабмина: «Одни считают положительной работу правительства, а другие считают ее крайне негативной».
«Я как председатель Верховной Рады не имел морального права поступить так, чтобы перечеркнуть возможность нахождения решения или нахождения компромиссных решений в середине украинского парламента. Я понимаю, что чем бы ни закончилось состоявшееся голосование мне, как председателю парламента, придется находить решение между различными политическими силами, садиться с ними за стол переговоров для того, чтобы модерировать каким-то образом совместный план действий», - сказал Гройсман.
По словам спикера, именно из этих соображений он воздержался при голосовании за выражение недоверия правительству.
Как сообщал УНИАН, фракции «Самопомичи» и «Батькивщины» требовали отставки правительства.
16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала недоверие Кабмину: ”за” выражение недоверия правительству проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226. В частности, во фракции ”БПП”, в которую входят 136 народных депутатов, за проект постановления о принятии резолюции недоверия Кабинету министров не дали 20 голосов депутатов.
Перед голосованием президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.
После провального голосования за отставку правительства «Самопомич» и «Батькивщина» вышли из коалиции.