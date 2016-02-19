Кравчук предупредил, что нынешний политический кризис может закончиться для Украины "последней революцией"
Политический кризис может закончиться очень плохо, может произойти "последняя революция".
Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает 112.ua.
"Я убежден, что если захотят, то соберутся и решат вопрос (О судьбе коалиции - УНИАН). Если будут перетягивать веревку, если не будут говорить о том, кто старше, президент или премьер, у кого больше полномочий, а руководители фракции не будут играть в дудку то в одну, то в другую, закончится это очень плохо. Завершится очень и очень плохо. Не хотелось бы иметь, но имеем то, что имеем", - заявил Кравчук.
Первый президент пояснил, что в его понимании "очень плохо".
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"Очень плохо - это ситуация может быть использована нашими внешними врагами, но может быть не выдержана ситуация, потому что предел для выдержки всегда существует, и тогда внутренняя ситуация обострится до такой степени, когда говорят: будет Майдан. Я говорю, может Майдана не будет, а революция будет и, возможно, эта революция будет последней. Может она будет не Майданом, а чем-то другим", - заявил Кравчук.
Напомним, после того, как Рада провалила голосование по объявлению недоверия Кабмину, некоторые нардепы заговорили об серьезном политическом кризисе.
В частности, как сообщал УНИАН, коалицию покинули фракции "Батькивщина" и "Самопомич", однако руководство Рады отказалось объявлять о распаде коалиции.