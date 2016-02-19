Кравчук предупредил, что нынешний политический кризис может закончиться для Украины "последней революцией"

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает 112.ua.

"Я убежден, что если захотят, то соберутся и решат вопрос (О судьбе коалиции - УНИАН). Если будут перетягивать веревку, если не будут говорить о том, кто старше, президент или премьер, у кого больше полномочий, а руководители фракции не будут играть в дудку то в одну, то в другую, закончится это очень плохо. Завершится очень и очень плохо. Не хотелось бы иметь, но имеем то, что имеем", - заявил Кравчук.

Первый президент пояснил, что в его понимании "очень плохо".

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"Очень плохо - это ситуация может быть использована нашими внешними врагами, но может быть не выдержана ситуация, потому что предел для выдержки всегда существует, и тогда внутренняя ситуация обострится до такой степени, когда говорят: будет Майдан. Я говорю, может Майдана не будет, а революция будет и, возможно, эта революция будет последней. Может она будет не Майданом, а чем-то другим", - заявил Кравчук.

Напомним, после того, как Рада провалила голосование по объявлению недоверия Кабмину, некоторые нардепы заговорили об серьезном политическом кризисе.

В частности, как сообщал УНИАН, коалицию покинули фракции "Батькивщина" и "Самопомич", однако руководство Рады отказалось объявлять о распаде коалиции.