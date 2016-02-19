"Один в один картинка": Яценюк сравнил свой рейтинг с рейтингом "Железной леди"

Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, передает "112 Украина".

"По рейтингам. Посмотрите на рейтинги парламента, президента и правительства. Мы все в одной категории. Потому что есть общее недовольство к власти. И так всегда происходило в каждой стране. Я посмотрел на рейтинги знаете кого? Маргарет Тэтчер во время ее правления, Бальцеровича, Коморовского, Квасьневского. При проведении сложных реформ. Один в один картинка", - заявил Яценюк.

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Справка УНИАН. Маргарет Тэтчер - 71-й премьер-министр Великобритании (Консервативная партия Великобритании) в 1979-1990 годах, баронесса с 1992 года. Первая и пока единственная женщина, побывавшая на этом посту, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище «Железной леди» за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого «тэтчеризма».