"Камикадзе-3": Пуля просвистела мимо

После красиво разыгранного шоу под названием «отставка правительства», с Печерских холмов послышались стоны об утрате Кабмином легитимности и настойчивые просьбы к премьеру самостоятельно пустить себе условную «пулю в лоб». Вместе с тем, в Украине, как парламентско-президентской республике, ответственность за работу правительства несет отнюдь не только глава Кабмина.

Главный исполнительный орган власти в стране – коллективный. И все фракции коалиции, формировавшие правительство, выдвигали в кабинет Яценюка своих министров. Поэтому, когда, к примеру, экономика страны катится в пропасть, об этом, естественно, не может не знать премьер. Но об этом также не может не знать профильный министр. И об этом не может не знать коалиция, которая этого министра в этой должности утвердила. А, тем более, об этом не может не знать партия, по квоте которой этот министр выдвигался в Кабмин…

Собственно, 16 февраля, когда народные депутаты (кто неосознанно, а кто – подыгрывая партийным боссам) ставили своим голосованием «неуд» работе правительства за 2015 год, тем самым они демонстрировали и собственную неэффективность.

Конечно, всего этого можно было бы избежать, если бы еще два года назад предыдущий созыв Верховной Рады начал менять страну после Революции достоинства принятием избирательного кодекса, в котором четко были бы прописаны открытые списки, а не тот гибрид, который мы сегодня имеем, нормы ответственности парламентариев, механизмы их отзыва и так далее.

Но произошло то, что произошло.

Фальстарт «Батькивщины»

Уже на следующий день после парламентского фарса с «отставкой» Кабмина, страна наблюдала вторую часть «марлезонского балета» - бегство (или попытки оного) фракций с тонущего коалиционного корабля. Виной тому тот факт, что в воздухе отчетливо запахло досрочными выборами.

Хотя, в принципе, малые фракции коалиции вполне обоснованно рассчитывают на получение новых плюшек как в случае необходимости переформатирования коалиции, так и в случае переизбрания Верховной Рады. Сейчас, похоже, им не дают покоя лавры Радикальной партии, когда можно быть оппозицией, но, одновременно, находиться у власти. Грубо говоря, получать репутационные плюшки, голосуя за нужные стране реформы и рассказывая об этом в телеэфирах, и, в то же время, еще больше наращивать рейтинги, критикуя Кабмин и премьера, в частности.

Так, в среду утром, после заседания фракции, о выходе из парламентской коалиции заявила «Батькивщина». «Фракция приняла единственно возможный шаг – решение. Этот шаг – выход из коалиции», - заявила на брифинге лидер фракции Юлия Тимошенко.

По ее словам, во вторник, во время голосования парламента за отставку правительства, «произошли экстраординарные события, когда все тайное стало явным»: «Мы должны констатировать, что коалиции демократических сил, проевропейской коалиции в этом парламенте никогда не существовало. Всегда существовала кулуарная, теневая коалиция».

Вместе с тем, совсем недавно, в сентябре 2015 года, Юлия Тимошенко заявляла противоположное: «Наша команда не поддержит проведение досрочных парламентских выборов… Еще не исчерпан весь ресурс работы в нынешней коалиции…Как бы трудно нам ни было дышать в этой коалиции... мы будем там оставаться».

Сейчас же Юлия Владимировна заявила, что «Батькивщина» считает недопустимым находиться «в этой стае», и призвала всех парламентариев, ответственных перед обществом, также покинуть ряды коалиции. «Мы призываем всех народных депутатов Украины, которые не потеряли честь, совесть, ответственность перед обществом, покинуть ряды этой формальной коалиции, которой прикрывали истинное положение дел, потому что решение Конституционного суда от 6 апреля 2010 года, позволяет в индивидуальном порядке народным депутатам как войти в коалицию, так и выйти из коалиции», - сказала она.

Правда, воспользоваться этим правом решили лишь двое – депутаты от «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин и Александр Сугоняко, хотя, вероятнее всего, пламенные речи Тимошенко были адресованы не им, а еще одной малой фракции коалиции – «Самопомочи». В последней же заявили, что проведут чрезвычайное заседание «в связи с олигархическим переворотом, состоявшимся в Украине» только в четверг, 18 февраля. В среду же депутаты этой фракции демонстративно не явились на работу в парламент. Всем составом.

Не отозвать, так отказаться

В этой ситуации любопытно также выглядела попытка «Батькивщины» отозвать из правительства своего министра – Игоря Жданова, возглавляющего Минмолодьспорта. Любопытно в двух аспектах. Во-первых, яростно критикуя работу Кабмина как такового, соратники Юлии Тимошенко, почему-то, в упор не заметили того факта, что профильный комитет Верховной Рады, накануне отчета правительства в парламенте, признал работу Минмолодьспорта удовлетворительной.

Во-вторых, совсем недавно аналогичную попытку предпринимали в «Самопомощи»: в конце января «Самопомощь» поспешила «уволить» своего министра – министра агрополитики Алексея Павленко, но он увольняться отказался. В результате, партии пришлось от него… отказаться.

Собственно, Игорь Жданов тоже не стал следовать «линии партии». «На просьбу премьер-министра Арсения Яценюка я остаюсь работать в Кабмине… Я хорошо помню, чем закончился после Оранжевой революции конфликт внутри демократических сил… Мы не имеем права повторять эту ошибку. Выход «Батькивщины» из коалиции - это сценарий глубокого политического кризиса, который, в условиях войны, может привести к реваншу антиукраинских сил или вообще к потере независимости Украины. Я против такого сценария», - написал Жданов на своей странице в социальной сети Facebook.

Ожидаемо, что терпеть такое своеволие в "Батькивщине" не стали, и к концу дня Игорь Жданов был исключен из партии.

"Игорь Жданов сделал свой выбор. Это его решение, на которое партия отреагировала логичным образом", - сказано в сообщении политсилы.

А есть ли коалиция?

«Сейчас – момент истины для «Самопомочи»», - считает политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец. – Если они последуют вслед за «Батькивщиной», парламентская коалиция автоматически распадется».

Де-факто, коалиции давно не существует, но де-юре она есть. И это, похоже, всех устраивает.

Вместе с тем, в случае сохранения «Самопомочи» в коалиции, по мнению политтехнолога, «у Садового появится «золотая акция»». И, к слову, не стоит исключать, что обзавестись таковой будет не против и главный «радикал» страны – Олег Ляшко. Как его Радикальная партия вышла из коалиции, так может в нее и вернуться.

На это, в частности, намекают в «Блоке Петра Порошенко»: «Да, без «Самопомочи» и «Батькивщины» коалиции нет, - заявил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко. – Но есть варианты возврата. Так, может вернуться в коалицию Радикальная партия, те же «Самопомощь» или «Батькивщина».

В этой связи, на сегодняшний день, когда она, вроде бы, насчитывает 241 депутата (без «штыков» Тимошенко и двоих парламентариев из БПП), говорить об отсутствии коалиции было бы так же справедливо, как говорить об этом полгода и год назад. По сути, за все это время Украина не видела ни одного ключевого голосования в 302 коалиционных голоса. Как и персональных подписей всех 302 депутатов под коалиционным соглашением…

А пока «Батькивщина», в унисон с «Оппозиционным блоком», видят выход из политического кризиса в досрочных выборах Верховной Рады, «Самопомич» просчитывает риски, а Радикальная партия – выгоды от вероятного возвращения в коалицию.

Таким образом, де-факто, коалиции давно не существует, но де-юре она есть. И это, похоже, всех устраивает. Формальный выход «Батькивщины» из состава парламентского большинства всего лишь вынес эту проблему на поверхность.

«Ни один пункт коалиционного соглашения, которое депутаты «Батькивщины» подписали, они же и не выполняли. Фракция саботировала работу коалиции «Европейская Украина». В течение длительного времени «Батькивщина» не голосует за внесенные коалицией и коалиционным правительством законопроекты. В то же время, они долго не решалась публично заявить о том, что больше не работают с коалицией. Создав коалицию и имея своих министров в правительстве, эта фракция делала все, чтобы избежать политической ответственности, добиться досрочных выборов и дестабилизировать ситуацию в стране», - заявили в «Народном фронте, реагируя на демарш коллег.

А пока «Батькивщина», в унисон с «Оппозиционным блоком», видят выход из политического кризиса в досрочных выборах Верховной Рады, «Самопомич» просчитывает риски, а Радикальная партия – выгоды от вероятного возвращения в коалицию, в «Народном Фронте» и «БПП» продолжают договариваться. Главным образом, речь идет о необходимости подписать новое коалиционное соглашение. И, как следствие, пересмотреть места и квоты в Кабмине.

«Необходимо доформировать правительство. И очень важно, чтобы наши политические партнеры уже сейчас дали четкий перечень фамилий тех людей, которые придут в Кабинет министров с тем, чтобы дальше продолжать реформы в Украине», - заявил в среду Арсений Яценюк.

Это означает, что разговор о «золотых акциях» обретает повышенную актуальность.

Да, реформы… О реформах в этой ситуации можно забыть.

Татьяна Урбанская