Байден: имплементация Минских соглашений остается лучшим путем для решения конфликта на Донбассе
09:46, 19 февраля 2016Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден считает, что имплементация Минских соглашений всеми сторонами остается лучшим путем для разрешения конфликта на Донбассе.
REUTERS
Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Белого дома.
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«Вице-президент осудил рост насилия в Восточной Украине, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации, и продолжающееся нежелание объединенных российско-сепаратистских сил предоставить ОБСЕ полный доступ к участкам, находящимся под их фактическим контролем», - говорится в сообщении.
«Вице-президент отметил, что имплементация Минских соглашений всеми сторонами остается лучшим путем для разрешения конфликта», - подчеркнули в Белом доме.
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