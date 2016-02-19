Байден: имплементация Минских соглашений остается лучшим путем для решения конфликта на Донбассе

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Белого дома.

Читайте такжеВ США одобрили решение об отставке Шокина

«Вице-президент осудил рост насилия в Восточной Украине, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации, и продолжающееся нежелание объединенных российско-сепаратистских сил предоставить ОБСЕ полный доступ к участкам, находящимся под их фактическим контролем», - говорится в сообщении.

«Вице-президент отметил, что имплементация Минских соглашений всеми сторонами остается лучшим путем для разрешения конфликта», - подчеркнули в Белом доме.