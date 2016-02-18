Порошенко рассказал Байдену об активизации боевиков в районе Марьинки и обстрелах "Градами"

Как отмечается в сообщении, Порошенко проинформировал об ухудшении ситуации безопасности на Донбассе, в частности об увеличении количества обстрелов и использования ракетных систем залпового огня со стороны контролируемых Россией боевиков и их активизации в районе Марьинки.

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Вице-президент Байден осудил ухудшение ситуации безопасности и заверил в неизменности позиции Вашингтона по поддержке территориальной целостности Украины.

Порошенко также обратил внимание на успешную поддержку парламентом внесенных президентом безвизовых законов, в частности в части борьбы с коррупцией.

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Собеседники согласились на важности продолжения реформ в Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми институтами, подчеркивается в сообщении.