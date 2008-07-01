Право руководить комиссиями Киевсовета "раздали" по квотам (список)

Киевский городской совет утвердил состав и численность своих постоянных комиссий, которых в этом созыве создано 14 (в прошлом созыве было 16).

Как передает корреспондент УНИАН, за предложенный на утверждение проект соответствующего решения проголосовали 98 из 113 присутствующих в сессионном зале депутатов городского совета.

Согласно документу представители фракции Блока Черновецкого возглавляют 5 постоянных комиссий, фракции БЮТ – 4, фракции Блока Литвина – 2, представители Блока Катеринчука – 1, а также по одной комиссии возглавляют представители фракции Партии регионов и фракции Гражданский актив Киева.

В соответствии с принятым решением созданы постоянные комиссии: по вопросам бюджета и социально-экономического развития (в составе 15 человек, председатель комиссии Роман ЯРОШЕНКО от Блока Катеринчука); по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры (в составе 19 депутатов, председатель – Алексей ЕВЛАХ от Блока Черновецкого); по вопросам собственности (в составе 11 человек, председатель – Владимир ДЕЙНЕГА от Партии регионов); по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (в составе 7 человек, председатель – Юрий БОНДАРЬ от ГАК); по вопросам промышленности, инновационной и регуляторной политики (в составе 7 человек, председатель – Игорь ШОВКУН от Блока Литвина); по вопросам торговли, предпринимательства, общественного питания и услуг (в составе 7 человек, председатель – Василий СЕНЧУК от БЮТ); по вопросам здравоохранения и социальной защиты (в составе 7 человек, председатель – Алла ШЛАПАК от Блока Черновецкого).

Кроме того, утверждена постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, региональных, международных связей и информационной политики. В состав которой вошли 7 депутатов и возглавил ее Олег КАЧКАН от Блока Черновецкого. В этом созыве представитель Блока Черновецкого также будет возглавлять постоянную комиссию по вопросам экологической политики. В ее состав вошли 9 человек, председатель - Александр ГАВРИЛЕНКО. Эта же политическая сила в Киевсовете возглавляет постоянную комиссию по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики. Ее председателем назначен Виталий ПАВЛИК (в составе 6 человек). Постоянную комиссию по вопросам транспорта и связи (в составе 8 депутатов) возглавил представитель БЮТ Дмитрий ОЛИЙНЫК. БЮТу также передан под председательство постоянные комиссии по вопросам культуры и туризм (5 депутатов в составе) и по вопросам семьи, молодежи и спорта (6 человек). Председателями этих комиссий соответственно стали Александр БРИГИНЕЦ и Виктор НАУМКО. Также в Киевсовете создана постоянная комиссия по вопросам образования и науки, в состав которой вошли 5 депутатов и которую возглавил представитель Блока Литвина Валерий ПОНОМАРЕНКО.

Согласно составам комиссий в них введены новые должности, в частности наибольшие по численности имеют должность первого заместителя председателя комиссии, чего раньше не было. Также в комиссиях назначено не по одному, а по два заместителя председателя.

Свое несогласие с предложенным проектом решения о комиссиях Киевсовета выразила только фракция Блока Виталия Кличко, а лидер БЮТ Александр ЗИНЧЕНКО отметил, что настоящий документ согласован с ними и фракция его считает компромиссным.

Сегодня на сессии также был принят регламент работы нового Киевсовета, который поддержали также 98 из 113 депутатов.