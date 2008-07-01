Два автобуса милиционеров пытаются вручить Кернесу повестку

Милиция заблокировала секретаря горсовета Геннадия Кернеса в его кабинете. Об этом «МедиаПорту»по телефону сообщил сам Кернес.

По его словам, сотрудники милиции не дают выйти ему и людям, которые находятся у него в кабинете и в приемной.

«У меня тут Таукешева Татьяна Дмитриевна, Овинникова Татьяна Ивановна (заместители городского головы – «МП»), у меня тут депутаты городского совета. Мы к сессии готовимся», - сказал Кернес.

Представители милиции говорят, что приехали для того, чтобы вручить Кернесу повестку, но сделать этого не могут, потому что не могут попасть в кабинет - перед входом стоят охранники секретаря горсовета. Как сообщает корреспондент «МедиаПорта» из мэрии, в холе перед приемной Кернеса много людей. В основном, сотрудники горсовета и пресса. Там же находится и несколько сотрудников милиции.

Перед зданием мэрии стоят 2 автобуса и микроавтобус с милицией.

Заместитель начальника городского управления милиции Александр Лашин сообщил, что у него есть приказ: отвезти Кернеса в Киев для дачи показаний. По словам Лашина, следователи неоднократно направляли повестки секретарю горсовета, в том числе и телеграммами. Однако он ни разу на допрос не приходил.