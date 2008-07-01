У Луценко подозревают, что крымский спикер - бывший российский зэк
17:04, 01 июля 2008Политика
1470 0
Москаль ссылается на трудовую книжку
|Геннадий Москаль
Как говорится в сообщении пресс-службы Народной самообороны, Москаль ссылается на трудовую книжку Анатолия Гриценко, в которой отсутствует запись о трудовой деятельности с 1980 г. по 1987 г.
По информации народного депутата, в этот период Гриценко мог отбывать наказание на территории Российской Федерации за уголовное преступление.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter