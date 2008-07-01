У Луценко подозревают, что крымский спикер - бывший российский зэк

Нардеп от НУНС Геннадий Москаль попросил министру внутренних дел Юрия Луценко проверить биографии председателя Верховной Рады Автономной республики Крым Анатолия Гриценко.

Как говорится в сообщении пресс-службы Народной самообороны, Москаль ссылается на трудовую книжку Анатолия Гриценко, в которой отсутствует запись о трудовой деятельности с 1980 г. по 1987 г.

По информации народного депутата, в этот период Гриценко мог отбывать наказание на территории Российской Федерации за уголовное преступление.

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