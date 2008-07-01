Довгий собственноручно снял стекло в президиуме Киевсовета

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ демонтировал с помощью нескольких сотрудников технической службы Киевсовета стекло, которое было установлено при предыдущей каденции и разделяло депутатские места в сессионном зале и места в президиуме.

Как передает корреспондент УНИАН, сняв перегородку, О.ДОВГИЙ выразил надежду, что в дальнейшем больше никогда в зале не понадобится таким способом организовывать работу Киевсовета. По его словам, об этом указывается в регламенте Киевсовета, что не будет никаких разделов между депутатами и председательствующими на заседании.

Как сообщал УНИАН, 10 июня на должность секретаря был утвержден О.ДОВГИЙ. В своем первом выступлении он заявил, что его первым шагом будет демонтаж стекла в сессионном зале, поскольку, по его мнению, в новом Киевсовете не будет больше таких понятий, как политическое большинство или меньшинство.