Российскому депутату Лебедеву смешно, что в Украине арестовали его помошника

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, президент Национального инвестиционного совета (НИС) Александр ЛЕБЕДЕВ не исключает, что за арестом его помощника, консультанта НИС Владимира ТКАЧА стоит ряд украинских государственных структур, которые пытаются отобрать у Национальной резервной корпорации «уже оплаченные 50% акций ЗАО «Готель «Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как рассказал А. ЛЕБЕДЕВ, 21 марта В.ТКАЧ был задержан на украинско-российской границе, после чего по постановлению Голосеевского райсуда г. Киева был заключен под стражу. В. ТКАЧУ инкриминируется причастность к махинациям при продаже туристических путевок. Сумма ущерба от махинаций составляет 30 тыс. долл.

А.ЛЕБЕДЕВ считает, что обвинения, предъявленные его помощнику, являются «смехотворными».

«Ситуация вокруг «Украины» сама по себе весьма скандальная. С мая прошлого года прошло уже 13 слушаний, а разбирательство никак не может выйти из первой инстанции. За это время мы бы давно провели реконструкцию “Украины”, которая сегодня позорит облик города. Новый поворот в развитии конфликта может свидетельствовать о том, что задействованы неправовые механизмы, а Владимир ТКАЧ взят в качестве заложника», – сказал А.ЛЕБЕДЕВ.

А. ЛЕБЕДЕВ сообщил, что он направил обращение к лидерам ряда победивших на парламентских выборах партий с призывом оказать содействие в урегулировании ситуации вокруг гостиницы «Украина». Обращение направлено лидеру ПР Виктору ЯНУКОВИЧУ, лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, лидеру СПУ Александру МОРОЗУ, лидеру КПУ Петру СИМОНЕНКО, а также председателю СНБО Анатолию КИНАХУ.

Депутат Госдумы высказал предложение освободить В. ТКАЧА под денежный залог, «значительно превышающий инкриминируемый ему ущерб», или под его личное поручительство.

«Мой помощник больше других заинтересован в установлении истины, он регулярно является на допросы, не собирается скрываться от следствия или препятствовать ему», – подытожил А. ЛЕБЕДЕВ

Как сообщал УНИАН, в декабре 2005 г "Коммерческая компания" (Киев), входящая в группу НРБ, и Фонд государственного имущества Украины создали СП "ЗАО "Отель "Украина" для строительства нового пятизвездочного гостиничного комплекса на месте гостиницы "Украина" на Майдане Независимости в Киеве.

Уставный капитал СП составляет 40 млн. долл. Взнос НРБ осуществлен денежными средствами в размере 20 млн. долл. ФГИУ внес в качестве взноса здание нынешней гостиницы.

По словам президента "Банка НРБ-Украина" Вячеслава ЮТКИНА, в том случае, если новый гостиничный комплекс был бы создан путем реконструкции и достройки четырех этажей, стоимость проекта составит порядка 100 млн. долл. В случае сноса и строительства нового комплекса - 450 млн. долл. По расчетам НРБ, в случае строительства нового здания планируется построить гостиницу на 67 этажей с бизнес-центром, конференц-залом, бассейном и вертолетной площадкой.