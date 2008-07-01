Тимошенко хочет отдать дороги на откуп губернаторам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что для более эффективного управления дорожным хозяйством облавтодоры должны быть переданы из управления “Укравтодора” в управление облгосадминистраций и областных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на селекторном совещании с председателями облгосадминистраций.

«Мне кажется, что пришло время нам выбрать концепцию децентрализации и демонополизации управления государственным хозяйством», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что слишком большая централизация управления дорожным хозяйством приводила к злоупотреблениям и к неправильной оценке важности развития тех или иных дорог, и к неэффективному использованию системы дорожного хозяйства.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что законодательно на сегодняшний день у органов местной власти нет возможности влиять на уровень развития дорог местного значения. «Ни в одной стране не существует государственного управления системой автомобильных дорог общего пользования», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в изменениях к бюджету 2008 года предусмотрено изменение системы финансирования развития автодорог. В частности, на содержание коммунальных дорог предлагается направить 100% транспортного сбора.

Также, по ее словам, планируется в спецфонде, из которого финансируются дороги местного и государственного значения, перераспределить средства на эти дороги в пропорции 50 на 50 (в настоящее время 40 на 60 - УНИАН).

Премьер сообщила, что спецфонд для развития дорог планируется увеличить на 500 млн. грн., из которых 200 млн. грн. направить на коммунальные дороги городов, которые будут принимать Евро-2012.

Также Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание губернаторов на необходимость изменения помесячного расписания использования средств на развитие дорог. Она подчеркнула, что больше средств на эти цели необходимо выделять не на осенне-зимний период, как происходит сейчас, а на весенне-летний, когда погодные условия благоприятствуют строительству и ремонту дорог.