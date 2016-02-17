Нардепы просят переголосования за отставку Кабмина Яценюка

Об этом они написали на своих страницах в Facebook.

Луценко считает, что такая ситуация - основание для Рады переголосовать отставку Кабмина еще раз 17 февраля.

Друзья, нид хелп.Хочу поднять уровень политики. Где можно пройти полиграф, желательно оперативно?;)(Ну к примеру, я давил зел... Опубликовано Igor Lutsenko16 февраля 2016 г.

В свою очередь Усов заявил, что сегодня планирует подать в ВР заявление о незачислении его голоса.

"Система Рада вообще не зафиксировала мой голос. Не просто ошибочно зачислила что-то другое, а вообще определила, что я "не голосовал". Хотя я был на своем рабочем месте и нажимал зеленую кнопку. При свидетелях", - отметил нардеп от БПП.

Итак, Кабмин остается минимум до осени.Уже днем стало понятно, что голосов не хватит. Применена технология,... Опубликовано Константином Усовым16 февраля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку. Результаты парламентского голосования по данному вопросу были – «за»: 194, «против»: 2, «воздержались»: 12, «не голосовали»: 28, - из 236 зарегистрированных депутатов.