ВР отказалась разрешить "партийное рабство"

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении и в целом проголосовали 207 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

В соответствии с редакцией, которая была озвучена лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко, в случае принятия партией решения, предусмотренного частью 3 статьи 105 данного закона, в отношении кандидата в депутаты до принятия решения Центральной избирательной комиссией о признании его избранным, ЦИК принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

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Предлагалось установить, что партия, выдвинувшая кандидата в депутаты, включенного в ее избирательный список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по результатам выборов, в соответствии с частью 10 статьи 98 данного закона, считается не избранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным. Такое решение принимается согласно уставу партии съездом, собранием, конференцией партии. Выписка из протокола этих мероприятий, подписанная председательствующим, и решение, подписанное руководителем и скрепленное печатью партии, не позднее чем на 5-й день со дня принятия решения передаются в ЦИК. На основании этих документов ЦИК не позднее, чем на 5-й день со дня их получения принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

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Предполагалось, что действие этого закона распространится и на избирательные списки кандидатов в нардепы от политических партий, которые были субъектами избирательного процесса на внеочередных выборах Рады 26 октября 2014 года.

Напомним, председатель Рады Владимир Гройсман прогнозировал, что данный законопроек будет принят, и сам поддерживал его принятие.