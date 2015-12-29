Гройсман прогнозирует, что Рада примет закон о "партийном рабстве": "это абсолютно нормально"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

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"Я считаю, что это абсолютно нормально, когда политическая сила, которая формирует тот или иной список, может по нему принимать решения и дальше", - сказал Гройсман.

Он высказал мнение, что "это может быть принято Верховной Радой Украины".

Как сообщал УНИАН, лидеры фракций "БПП" Юрий Луценко, "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "Народный фронт" Максим Бурбак, "Самопомич" Олег Березюк и Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Закон "О выборах народных депутатов Украины" (в части исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе) (№ 3700).

Проектом закона предлагается предоставить партиям право вносить изменения в списки кандидатов в народные депутаты от партии после установления результатов выборов, путем исключения, приняв соответствующее решение съезда партии.

Политики и эксперты подвергли критике этот законопроект. По их мнению, исключение кандидатов из избирательных списков после оглашения результатов выборов дает возможность руководству партий продавать места в списках.