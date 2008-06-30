Ющенко и Алиев нашли похожие подходы к газовым вопросам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что до следующего энергетического саммита между Украиной и Азербайджаном будет подготовлен ряд проектов регионального сотрудничества

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что на протяжении летнего периода в Азербайджан приедут региональные делегации высокого уровня, которые будут разрабатывать региональные проекты совместно со своими азербайджанскими коллегами.

Говоря о двусторонних отношениях в целом, В.ЮЩЕНКО отметил, что они являются стабильными и имеют особый статус.

Он подчеркнул, что отношения развиваются динамично как в торговой, инвестиционной, энергетической, так и в гуманитарной сферах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что обсуждается сегодня и вопрос сотрудничества в сфере газотранспортной системы Украины.

«Украину несколько недель назад посетила высокая азербайджанская делегация, были достигнуты протокольные договоренности о сотрудничестве в этой сфере. Иными словами, идет нормальная работа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь И.АЛИЕВ отметил, что сегодня обсуждался широкий спектр двусторонних отношений, вопросы региональной безопасности.

«У нас похожие подходы к решению этих вопросов», - сказал он.

Говоря об энергетическом сотрудничестве, И.АЛИЕВ выразил надежду, что на Бакинском саммите будут приняты серьезные решения.

Оба президента отметили важность регионального сотрудничества, в том числе, в рамках ГУАМ и других международных региональных образований.