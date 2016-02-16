Сегодня Рада заслушает отчет Кабмина и рассмотрит "безвизовые" законопроекты (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, эти законопроекты касаются процедуры ареста имущества и института спецконфискации, а также Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Также будет рассматриваться проект закона о работе электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Среди прочего, сегодня парламент рассмотрит законопроект об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательных списков в многомандатных округах.

Кроме этого, депутаты рассмотрят ряд законопроектов по социальной и культурной тематике.

К рассмотрению также предусмотрен законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных.

Планируется, что сегодня ВР рассмотрит ряд экономических законопроектов. В частности, по финансовой реструктуризации, Государственному дорожному фонду и мерам по экономической стабилизации государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".