Батькивщина и Самопомощь будут собирать подписи за отставку правительства, Ляшко обещает поддержать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер фракции “Батькивщины” Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По ее словам, “любые позитивные изменения” при нынешнем правительстве в Украине невозможны.

“Сегодня вопрос: либо будет жить Украина, либо будет продолжать существовать это правительство”, - сказала Тимошенко.

Она настаивает на том, чтобы завтра первым на голосование в ВР был поставлен вопрос об отставке правительства.

По ее словам, фракция “Батькивщина” вместе с фракцией “Самопомич” готова сегодня начать сбор подписей за отставку правительства.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в свою очередь заявил, что его фракция подпишется под этим.

По словам Тимошенко, если две наибольшие фракции - “БПП” и “Народный фронт” - не поддержат отставку правительства, то они должны взять ответственность “за дальнейшую ситуацию в Украине».

В ответ председатель Верховной Рады Владимир Гройсман напомнил, что согласно регламенту парламента, вопрос о выражении недоверия правительству может быть инициирован только после сбора 150 подписей депутатов. Он также напомнил, что после этого профильные комитеты должны рассмотреть этот вопрос в течение четырех дней и вынести его на рассмотрение ВР.

Ранее УНИАН сообщал, что пока что фракции коалиции выдвигают требования действующему правительству, президент не отказывается от идеи снять Яценюка с должности премьер-министра. "Он (Порошенко - Ред.) уже не думает, снимать ли Яценюка. Он сейчас думает, кто будет после него. Как только найдет кандидатуру с голосами – отставка состоится", – говорит собеседник в БПП, близкий к президенту.