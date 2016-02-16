Стало известно, сколько голосов уже собрано за отставку Кабмина Яценюка
06:56, 16 февраля 2016Политика
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За отставку правительства уже собрано 40 голосов.
Нардепы планируют собрать 150 подписей в сессионном зале / Фото УНИАН
Об этом заявил народный депутат "Самопомочи" Руслан Сидорович, передает "5 канал".
Он отметил, что надеется, что в сессионном зале найдется необходимое количество.
"Уже есть около 40 подписей... По факту можно сказать, что сбор подписей начался сегодня, и я думаю, что уже завтра собрать 150 подписей прямо в сессионном зале сложно не будет", - отметил депутат.
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Напомним, парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" решила признать работу действующего Кабинета Министров под руководством Арсения Яценюка неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.
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