Фракция БПП признала работу Кабмина Яценюка неудовлетворительной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Сергей Лещенко в комментарии журналистам после заседания фракции при участии президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка.

"Было решение принято признать работу неудовлетворительной, решение фракции. Решено поручить депутатам взять подписные листы для сбора подписей", - сказал Лещенко.

Он добавил, что фракция решила отдельно собирать подписи.

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"И в случае, если будет поставлен вопрос, то будем голосовать за отставку", - сказал парламентарий.

Аналогичную информацию подтвердил в своем Facebook депутат от БПП Владимир Арьев.

Отвечая на вопрос о голосовании фракции по данному вопросу Лещенко отметил, что один депутат был против и 9 воздержались.

"Был Порошенко где-то час, потом он ушел. Минут через десять зашел Яценюк, где-то час (побыл на фракции - УНИАН). Затем Яценюк пошел, а потом уже решение принималось фракцией", - сказал депутат.

По словам народного депутата от БПП Сергея Каплина, против отставки премьера проголосовал депутат Юрий Соловей.

В то же время, как пишет "Украинская правда", встреча Порошенко свелась к тому, что он не высказал четкой позиции относительно правительства и лишь ретранслировал депутатам риски и позицию западных партнеров. Ключевое, что просил президент - проголосовать за 8 законопроектов, которые необходимы для безвизового режима и сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Я не буду на вас давить, пришел вас послушать", - сказал он депутатам, отвечая на вопрос об отставке правительства.

Порошенко сказал, что вопрос отставки Кабмина нельзя не поднимать, поскольку это беспокоит общество, но он остается на усмотрение депутатов. Он также добавил, что не допустит досрочных парламентских выборов.

После этого с депутатами встретился Яценюк. Он отвечал на вопросы депутатов, в основном узкоотраслевые.

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Во время общения с фракцией премьер выразил мнение, что "мы идем, как бараны, в 2005 год, тогда только войны не было".

На это председатель фракции БПП Юрий Луценко ответил, что "тогда президент был непопулярной политической фигурой, который отправлял в отставку популярного премьера, а сейчас президент - самая популярная фигура".