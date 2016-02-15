Пайетт: увольнение Касько прервет прогресс реформ в Генпрокуратуре
Посол США в Украине Джеффри Пайетт считает, что увольнение заместителя генерального прокурора Виталия Касько прервет прогресс реформ в Украине, в частности, в Генеральной прокуратуре.
Об этом он сообщил в "Твиттере". "Каско был поборником перемен в Генеральной прокуратуре. Его увольнение прервет прогресс реформ в Украине", - заявил американский дипломат.
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В этой связи Пайетт отметил, что "Украина заслуживает очищенной судебной системы. Нужна правовая реформа на всех уровнях, чтобы остановить распространяющуюся коррупцию и кумовство".
"США будут продолжать оказывать помощь тем работникам прокуратуры, которые стремятся действовать в рамках новых правил", - подытожил посол.
Напомним, сегодня Виталийц Касько заявил на пресс-конференции о намерении уволиться из Генпрокуратуры. Он продемонстрировал журналистам рапорт, подписанный сегодняшним числом.
Как сообщал УНИАН, Шокин ликвидировал управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных лицами, занимающими особо ответственное положение и отдел процессуального руководства и поддержания государственного обвинения по уголовным производствам в отношении должностных лиц, которые занимают особо ответственное положение.
Ранее этот департамент возглавлял заместитель генпрокурора Касько.
Как стало известно, зато Шокин создал новый, вдвое больше департамент по расследованию и надзору по уголовным процессам в сфере государственной службы и собственности и назначил управлять им своего заместителя Юрия Столярчука, который "слил" дело Иванющенко.
До этого Столярчук работал первым заместителем начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.