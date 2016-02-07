Шокин: Я генпрокурор всего один год, надеюсь, что последний

Об этом он заявил в интервью "Подробностям" на телеканале Интер вечером 7 февраля.

Комментируя вопрос о том, может ли генпрокурор быть независимым в Украине, Шокин заявил, что "попал на должность случайно", при этом выдвинул президенту Петру Порошенко требования, передает Украинская правда.

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"Первое - я буду назначать прокуроров областей и всех заместителей сам. Он согласился. За этот год (в должности) я не привел ни одного человека к президенту - ни прокурора, ни своего заместителя, он даже не знает, кого я назначаю", - заявил Шокин.

"Является ли это независимостью? ... Это очень важно", - добавил он.

При этом он отметил, что ему "поступали определенные предложения, звонки от первых лиц".

"Но так никогда не делал президент", - уточнил Шокин.

Вместе с тем генпрокурор вспомнил, как после своего назначения на должность имел замысел о реформе прокуратуры и "чисто случайно познакомился с Давидом Сакварелидзе и он мне понравился".

"Я ему предложил пойти ко мне заместителем именно по реформам", - заявил Шокин, утвердительно ответив на вопрос, он ли его "привел" в ГПУ.

"Никто не навязывал, не принуждал, а именно я попросил прийти ко мне заместителем", - добавил он.

На вопрос об отношениях с Сакварелидзе, который заявлял, что в ГПУ саботируют проведение реформ, Шокин заявил: "Я бы не называл его, если бы не хотел реформ. Кроме того я дал ему все полномочия, которые имеет заместитель генпрокурора".

"У меня с Давидом прекрасные отношения - были, есть, и надеюсь будут", - заявил Шокин.

Комментируя вопрос, получал ли он когда взятки, Шокин с улыбкой сказал: "Я генпрокурор лишь один год, надеюсь, что последний".

"Вся моя жизнь связана со следствием, полностью. А следователям взяток не дают", - отметил генпрокурор.