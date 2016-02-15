Касько рассказал, чем планирует заниматься после увольнения

Заместитель генерального прокурора Виталий Касько, который решил уволиться из Генеральной прокуратуры Украины, заявил о намерении заняться адвокатской практикой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"Относительно своей дальнейшей деятельности, то я планирую заниматься адвокатской практикой и экспертной деятельностью в сфере уголовной юстиции, а также не исключаю своего участия в качестве эксперта в международных антикоррупционных программах", - сказал Касько.