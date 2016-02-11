МИД: Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сказала сегодня на брифинге.

Беца подчеркнула, что на сегодняшний день Российская Федерация "не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей", а контролируемые ею незаконные вооруженные формирования, которые действуют в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, продолжают систематически и интенсивно обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.

Кроме того, террористы применяют вооружение, которое должно было быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями.

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"Наиболее опасными остаются Донецкое и Мариупольское направления", - отметила пресс-секретарь МИД.

Также Беца напомнила о неоднократных случаях препятствования боевиками деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности, отказе в доступе к границе и обстрелах наблюдателей миссии.

"Российская сторона продолжает переправлять через временно неконтролируемые правительством Украины участки государственной границы Украины в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и наемников", - сказала пресс-секретарь МИД, добавив, что НВФ получают из России всестороннюю материально-техническую поддержку.

Кроме того, в интересах боевиков осуществляется воздушная разведка в зоне АТО с использованием беспилотников.

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Беца также напомнила о получении СБУ доказательств сотрудничества с террористами офицеров вооруженных сил РФ, работающих в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Такие действия противоречат заявленной Россию готовности к мирному урегулированию, свидетельствуют об абсолютном нежелании выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями, угрожают срывом процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - сказала Беца.

"Мы призываем международное сообщество усилить влияние на Российскую Федерацию с целью обеспечения неуклонного выполнения Минских договоренностей в полном объеме", - подчеркнула она.

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Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, которым, среди прочего, предусмотрено прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

20 января 2016 года директор Департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев отметил, что за почти год со дня подписания Минских соглашений из всех пунктов комплекса мероприятий по урегулированию ситуации на Донбассе выполнен только пункт об активизации работы Трехсторонней контактной группы.