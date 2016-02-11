Кабмин одобрил программу деятельности на 2016 год и готов поделиться ею с депутатами

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Это программа деятельности правительства и базовые принципы политической деятельности на 2016 год, - сказал он. - Это наш общий план между правительством, парламентом и президентом. Но основа этого плана - не только 379 крайне важных решений, которые правительство должно принять вместе с парламентом, - конкретных и предметных решений".

Кроме того, Кабмин предлагает Верховной Раде Украины в рамках выполнения программы деятельности на 2016 год разблокировать процесс приватизации и принять необходимый пакет законов, который позволит провести честные и прозрачные конкурсы по продаже госактивов.

"Прозрачная, честная, широкомасштабная приватизация объектов госсобственности и принятие соответствующего законодательства. ОПЗ, "Центрэнерго", облэнерго и другие объекты, которые сегодня запрещены к приватизации, но не имеют стратегического значения для безопасности государства, должны быть выставлены на честные и прозрачные аукционы, чтобы создавать рабочие места и увеличивать потенциал страны", - сказал Яценюк.

Напомним, Кабинет министров также готов отчитаться в Верховной Раде относительно выполнения Программы деятельности правительства за прошедший год во вторник, 16 февраля.